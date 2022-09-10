Tunç Soyer'den AKP'lilere: Hiç kimse gölge düşüremez

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Gündoğdu Meydanı'nda dün Tarkan konseriyle sona eren İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerindeki konuşmasını eleştiren AKP'lilere yanıt verdi.

Soyer sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili İzmir. Dün akşam çok güzeldin! Hepimizin tek yürek olduğu bu muhteşem buluşmaya hiç kimse gölge düşüremez. Biz işgalcilerin gemileriyle kaçan saray erkanının değil, bağımsızlığımız için göğsünü siper eden Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bu uğurda canını feda eden atalarımızın izinden yürümeye devam edeceğiz."

Tunç Soyer'in dün akşamki "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar" açıklaması AKP'liler tarafından eleştirilmişti.