Tunç Soyer: Kılıçdaroğlu yerel seçime kadar görevinin başında kalacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kaybedilen seçim sonrası başlayan CHP genel başkanlığı krizine ilişkin konuştu.

Halk Tv’deki ‘Sansürsüz’ programına konuk olan Soyer, “Kılıçdaroğlu’nun görevi bırakması gerekir mi” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Bunu kendisi açıkladı. Kaptan olarak gemiyi limana götürmek benim sorumluluğum dedi. Limandan benim anladığım yerel seçim. Yani yerel seçime kadar görevinin başında kalacak. Ve ben de bunu doğru buluyorum. 2019 seçimlerinin kazanılmasının mimarı Kemal Bey’dir. Bu seçime de onun kurgusu ve stratejisi ile gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.”