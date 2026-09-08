Tunç Soyer hakkında 45 yıla kadar hapis istemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON’a yönelik soruşturmada, kooperatifler üzerinden yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde “usulsüzlük” yapıldığı iddiasıyla hazırlanan iddianame tamamlandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 11’i tutuklu 65 kişi hakkında 3 yıldan 45 yıla kadar değişen hapis cezaları talep edildi.

Şüphelilere, iştirak halinde ve zincirleme biçimde “nitelikli dolandırıcılık” suçlaması yöneltildi. İddianame değerlendirilmek üzere İzmir Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

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449 kişi ‘mağdur’ olarak yer aldı

İddianamede Örnekköy üçüncü ve dördüncü etap, Gaziemir-Aktepe/Emrez Mahallesi birinci etap ile Karabağlar üçüncü ve dördüncü etapta yürütülen kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı ileri sürüldü.

Dosyada 449 kişi “mağdur”, yedi kişi ise “şikâyetçi” sıfatıyla yer aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ de “suçtan zarar gören” olarak gösterildi.

İddianamede kooperatiflerin devraldığı işleri alt taşeron şirketlere verdiği ve paraların bu yöntemle söz konusu şirketlere aktarıldığı öne sürüldü. Bu işlemler nedeniyle arsa sahipleriyle kooperatif üyelerinin mağdur edildiği ve belediyenin 41 milyon 935 bin lira kamu zararına uğratıldığı iddia edildi.

Soyer’in soruşturmaya konu dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığının yanı sıra İZBETON Yönetim Kurulu Başkanlığı, Aslanoğlu’nun ise S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının İZBETON’a yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 1 Temmuz’da düzenlenen operasyonda Soyer, Aslanoğlu ve çok sayıda belediye yöneticisi gözaltına alınmıştı.

Soyer ve Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı isimler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturmanın Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırıldığı açıklanmıştı.

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