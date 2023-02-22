Tunç Soyer 'deprem yardımına valilik izin vermedi' demişti: Valilik yalanlamadı

İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "depremden etkilenen vatandaşlara yardım toplama kampanyasıyla ilgili İzmir Valiliğinden izin beklediği" yönünde açıklaması sonrası kendisiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirildiği ifade edildi.

Görüşmede, "İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir TV kanalında yapacağı kampanyayı AFAD İzmir İl Müdürlüğü ile yapılacak bir protokol çerçevesinde yürütebileceği, bu noktada yapılan yardımların gerek bölgedeki depremzedeler için gerekse İzmir’e gelen depremzedelerin faydasına kullanılabileceği" önerisinin Tunç Soyer'e iletildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kampanyaya münhasır açılacak bir hesapta gerek nakdi gerek SMS yoluyla toplanacak bağışların İzmir Büyükşehir Belediyesi ile AFAD arasında yapılacak protokol çerçevesinde İzmir Büyükşehir Belediyesinin adının verileceği; bir kalıcı konut mahallesi, konteyner kent, çadır kent, deprem bölgesinde bir aş evi kurulması veya İzmir'e yerleşecek depremzedelerin kira yardımı dahil nakdi ve ayni ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılması gibi Büyükşehir Belediyesinin isteği doğrultusunda harcama formülleri önerilmiştir."

Belediye de açıklama yaptı

Valiliğin açıklaması sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "20 Şubat tarihli talep ettiğimiz bağış kampanyası ve sayın Valimiz ile yapılan görüşmemiz neticesinde İzmir Valiliği tarafından yapılan basın açıklamasında ifade edilen kapsamda 23 Şubat tarihinden itibaren yardım kampanyasını başlatmak için gereken adımlar atılacaktır." ifadesine yer verildi.

Tunç Soyer, 'Valilik izin vermedi' demişti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremzedeler için başlatılan “Bir Kira Bir Yuva” kampanyası için İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in kısa mesaj (SMS) desteğine izin vermediği belirterek, “50 TL’lik bir SMS desteği çok önemli. Valilik izin vermedi henüz. Arkadaşlar görüşüyor. SMS konusu önemli” demişti.