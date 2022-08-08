Tunç Soyer: Asbestli Sao Paulo gemisi verilen karara uymalı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aliağa'da söküme alınacağı duyurulan ve Türkiye'ye doğru yola çıkan Brezilya donanmasına ait asbestli Sao Paulo gemisiyle ilgili Brezilya Yüksek Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir kararı aldığını belirterek, "Sao Paulo'nun verilen ihtiyati tedbir kararına uymasını ve Guanabara Körfezi'ne geri dönmesini bekliyoruz" dedi.

Soyer, Sao Paulo gemisiyle ilgili kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu notu düştü:

"Brezilya Yüksek Mahkemesi söküm için Aliağa'ya doğru yola çıkan asbestli gemiye 'Dur' dedi. Kararı henüz yerine getirmeyen Sao Paulo'nun verilen ihtiyati tedbir kararına uymasını ve Guanabara Körfezi'ne geri dönmesini bekliyoruz.

Gerekli denetimleri yapılmayan, hukuk tanımayan, içerisinde tonlarca asbest barındıran bu gemiyi İzmir sularına sokmamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

İzmir'deki çevre örgütlerinin başlattığı imza kampanyası

Soyer ayrıca, "Asbestli gemiye dur demek için" notuyla, Brezilya donanmasına ait Sao Paulo ile ilgili İzmir'deki çevre örgütlerinin başlattığı imza kampanyasına da destek çağrısı yaptı.

Soyer, aralarında Ege Çevre Platformu (EGEÇEP), Aliağa Çevre Platformu (ALÇEP) ve Kazdağları Ekoloji Platformu gibi çok sayıda sivil toplum örgütünün imzasının yer aldığı "O Gemiyi Durdurun" başlıklı "Brezilya Büyükelçiliği'ne Açık Çağrımızdır" kampanyasını paylaştı.