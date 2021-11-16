Tunç Soyer açıkladı: İzmir-Selanik gemi seferleri yeniden gündemde

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görev süresi nedeniyle veda ziyaretinde bulunan Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Michael Christos Diamessis’i ağırladığı görüşmede Selanik-İzmir deniz seferleri projesini yeniden ele alacaklarını söyledi.

İHA’da yer alan habere göre, Büyükelçi Diamessis ile Başkonsolos Balkiza’nın da hazır bulunduğu görüşmede, İzmir-Selanik arası ilişkilerin geliştirilmesi konusu da gündeme geldi. Büyükelçi, “Devletler arasında çok yakın ilişkiler olmadığı hâlde sizin verdiğiniz bu destek için müteşekkririz. Ortak geçmişimiz, iyi kötü anılarımız var. Artık sadece güzel anılarla devam edeceğiz” diyerek, İzmir ile Selanik arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin öneminden bahsetti.

Soyer ise “Tam da bu nedenle ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. Gelecek bizim. Dayanışma ile ilerleyeceğiz” diyerek gemi seferleri projesinin pandemi sebebiyle gecikme yaşadığını ancak çalışmalara tekrar başlayacaklarını ifade etti.