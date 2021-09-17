'Tüm okul kademelerinde zorunlu din dersleri kaldırılmalı'

Son günlerde arka arkaya gerici açıklamalarıyla gündem olan Diyanet İşleri Ali Erbaş'a bir tepki de Eğitim-İş Sendikası'ndan geldi.

Eğitim-İş Hatay 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Günal, "Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla AKP iktidarının laikliğe ve Cumhuriyet devrimlerine karşı antidemokratik uygulamalarının sözcülüğüne soyunan ve Milli Eğitimin gizli bakanı rolü üstlenen Diyanet İşleri ve Başkanı Ali Erbaş'ın, neredeyse tüm bakanlıkların bütçesinden fazla bütçesi ile ve milyonluk arabasıyla sefa sürerken, 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kuran kurslarının 'zorunlu eğitimden sayılmasına' yönelik planı kabul edilir değildir" dedi.

"17 Temmuz 1921’de yapılan ve ilk eğitim şurası olarak kabul edilen 1.Maarif Kongresi’nde Atatürk; 'Eğitim, memleketin çocuklarının birlikte ve eşit olarak kazanmak zorunda oldukları bilim ve fendir' sözüyle Cumhuriyetin eğitim sisteminin nasıl olması gerektiğine işaret etmiştir" diyen Günal, AKP iktidarının eğitim alanındaki uygulamalarının eğitimin temel niteliklerini değiştirmeye yönelik olduğunu belirtti.

'Değiştirilen müfredat, kitaplar bilimsellikten uzak, çağdaş ve laik ölçütlerden yoksun'

"Eğitim alanında çıkarılan birçok gerici yasal düzenleme yanında, 4+4+4 olarak adlandırılan ucube yasa ile laik ve bilimsel eğitime darbe vurulmuştur" diyen Hatay Şube Başkanı, "Değiştirilen müfredat, hazırlanan ders programları ve kitaplar bilimsellikten uzak, çağdaş ve laik ölçütlerden yoksundur. Eğitim yönetimi kadroları da bu anlayışla oluşturulmaktadır. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı, karşı devrimin üssü haline getirilerek ulusal değerlerimiz, eğitim sistemimiz içerisinden yasa ve yönetmelikler aracılığı ile çıkarılmakta, karma eğitim ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır" şeklinde konuştu.

'Zorunlu din dersleri kaldırılmalı'

Eğitim-İş'in de ülkede yaşayan herkesin çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, kamusal, eşit, parasız ve nitelikli eğitim hakkı olduğunu savunduğunu ve bu hakkın yaşama geçirilmesi için mücadele ettiğini söyleyen Günal şöyle konuştu:

"Bu kapsamda, 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kuran kurslarının 'zorunlu eğitimden sayılmasına' yönelik bu plan pedagojik açıdan da o yaş grubundaki çocuklarımızın henüz soyut kavramları anlayamadıkları bir dönemde oldukları için uygun ve kabul edilir değildir. Kişi inanç ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde tüm okul kademelerinde zorunlu din dersleri kaldırılmalı, din dersleri seçmeli ders olarak okutulmalıdır."

Günal, "Laik eğitimin ve laik toplumun çok daha önem kazandığı bu süreçte, Eğitim İş olarak; öğretim birliğine son vererek, medrese-mektep ikilemini günümüze taşımak isteyen bu anlayışa Atatürk ilke ve devrimlerine, Cumhuriyetimizin kazanımlarına, ülke bütünlüğüne, laik, bilimsel, demokratik, eşitlikçi, kamusal ve parasız eğitime sahip çıkmaya devam edeceğiz; bu kararlılıktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.