Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası'ndan bütün sendikalara çağrı

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) yönetimi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) siyasi parti temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi. TÖB-SEN Genel Başkanı Deniz Ezer, Örgütlenme Sekreteri Hizam Hasırcı, Mali Sekreter İlhan Çulha ve Denetleme Kurulu Üyesi Hüseyin Koku'dan oluşan heyet Meclis'teki görüşmelerin ardından açıklama yaptı.

TÖB-SEN, bütün diğer sendikalara, uzman ve başöğretmenlik sınavının iptali başta olmak üzere eğitimde yaşanan birçok sıkıntı karşısında ortak bildiri, eylem birlikteliği ve 3 gün iş bırakma çağrısında bulundu.

Açıklamada, diğer sendikalarla konuyla ilgili olarak iletişime geçileceği duyuruldu.