Milli Eğitim Bakanı Özer'den kariyer sınavı açıklaması: Lütfen kimse gölge etmesin

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bengü Türk TV canlı yayınında, eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Öğretmen meslek kanunu ve kariyer sınavlarına ilişkin soru üzerine Bakan Özer, ilk kez böyle bir kanunun yapıldığını, kanunun eksikliklerinin ve iyileştirme alanlarının olabileceğini söyledi. Özer şunları kaydetti:

"Yönetmelik hazırlanırken ilgili tüm STK ve sendikaların görüşlerini alarak bu çalışmaya şekil verdik.

Kamuoyunda, bu kanunun öğretmenlerimizin özlük haklarını iyileştirmek için yapıldığı gibi bir algı var. Öğretmenlerimizin özlük hakkını iyileştirmek için yapılacak düzenlemede sınava gerek olmaz. Hükümetimiz zam yapar.

Bu bir kariyer sistemi. Zorunluluk yok. Türkiye'de kariyer sisteminde sınav yapılmayan hiçbir alan yok. Biz bu sınavlarda öğretmenlerimizin öğretmenlik yeterliliklerini ölçmüyoruz.

Bu kamuoyunda istismar ediliyor. Bizim öğretmenlerimizin aldıkları eğitimi değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için bu sınavları yapıyoruz.

Öğretmenlerimizin süreçteki belirsizliklerden kaynaklanan bir tedirginlik durumu varsa zaten bakanlık olarak bunun gereğini yaparız. Buradan kimse siyasi rant üretmeye çalışmasın. Öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin biricik varlıklarıdır.

Öğretmenlerimiz ne kadar güçlü olurlarsa eğitim sistemimiz o kadar güçlü olur, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de o kadar güçlü olur.

Bu konuyu siyasi görünürlüğü artırmayla ilgili bir ranta dönüştürürsek kaybeden Milli Eğitim Bakanlığı olmaz, ülke olur, çocuklarınız olur. Lütfen kimse gölge etmesin."