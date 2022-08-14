Kılıçdaroğlu'ndan Özer'e 'öğretmen sınavı' çağrısı: Gelin birlikte çözelim bu işi

Kemal Kılıçdaroğlu, Mahmut Özer’e, Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında getirilen uzman öğretmen ve başöğretmen kariyer basamakları sınavına ilişkin çağrıda bulunarak "Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Gelin birlikte çözelim bu işi" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabından bugün yaptığı çağrı şöyle:

“Milli Eğitim Bakanı Özer, ‘Sınav olmasın dedik, sendikalar ayağa kalktı’ demiş. Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum; gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var, böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini.”

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında, Bakan Özer ile arasında geçen diyaloğu, “‘Sizinle daha önce yaptığımız bir sohbette siz bir örnek vermiş ve eğitimde başarılı ülkelerde öğretmenler arasında lisansüstü eğitim ve doktora derecelerine sahip öğretmenlerin oranının çok yüksek olduğunu belirtmiştiniz. Sizin bu önermenizden yola çıkarak böyle bir sınav yerine öğretmenlerin lisansüstü eğitim ve doktoraya yönlendirilmesi çok daha doğru olmaz mıydı, uzman öğretmen ve başöğretmen olmayı bu eğitimlere bağlamanız tüm bu tartışmaları bitirmez miydi? Üstelik doktora yapmanın bir yaşı da yok’ dedim. Bakan Özer ise ‘Biz de tam bunu düşündük. Ama ne yazık ki öğretmen sendikaları ayağa kalktı. Kabul etmeyiz dediler’” diyerek aktarmıştı.