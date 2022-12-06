Tülay Güçevin cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı

Ankara Polatlı-Haymana yolu Şeyhali Mahallesi mevkisinde önceki gün yol kenarında cesedi bulunan ve vücudunda darp izlerine rastlandığı belirtilen 24 yaşındaki Tülay Güçevin'in ölümüyle ilgili C.S.D. (32) ve S.M.S. (28) gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden C.S.D. sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, S.M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre 5 ay önce eşinden ayrıldığı öğrenilen 2 çocuk annesi Güçevin'in, vücudunda darp izlerine rastlanırken otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tespit edilmişti. C.S.D.'nin otomobilinin ön çamurluğunda kan izleri bulunmuştu.

Güçevin'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Sivas'ın Zara ilçesine gönderildi.