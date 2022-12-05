Ankara’da kadın cinayeti: Tülay Güçevin'in cesedi yol kenarında bulundu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yol kenarında, 24 yaşındaki Tülay Güçevin'in cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Polatlı-Haymana yolu Şeyhali Mahallesi mevkisinde bir kadının yol kenarında hareketsiz yattığını gören yurttaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Darp izlerine rastlandı

İlk incelemede vücudunda darp izlerine rastlanan ve otomobille üzerinden geçilerek öldürüldüğü tahmin edilen kadının, 24 yaşındaki Tülay Güçevin olduğu belirlendi.

2 kişi gözaltında

Güveçin'in cesedi, otopsi yapılmak üzere Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmada C.S.D. (32) ve S.M.S. (28) gözaltına alındı.

Otel İşletmecisi C.S.D'ye ait otomobilin sol ön çamurluğunun hasar gördüğü ve üzerinde kan izleri bulunduğu belirlenirken, alkollü şüphelinin olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nca sürdürüldüğü bildirildi. (AA)