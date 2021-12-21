Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, hanenin maddi durumu endeksi, hanenin maddi durum beklentisi endeksi ve genel ekonomik durum beklentisi endeksi açıklandı.

Tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında azaldı; kasım ayında 71,1 olan endeks, aralık ayında 68,9 oldu. Tüketici güven endeksinin 68,9'a gerilemesiyle, tüketici güveni tarihin en düşük seviyesine geriledi. Endeks 200 puan üzerinden hazırlanıyor.

Hanenin maddi durumu endeksi 54,1 oldu. Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi kasım ayında 56,1 iken, aralık ayında yüzde 3,6 oranında azalarak 54,1 oldu.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 65,2 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi kasım ayında 68,9 iken, aralık ayında yüzde 5,3 oranında azalarak 65,2 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi ise 66,7 oldu. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi kasım ayında 68,2 iken, aralık ayında yüzde 2,2 oranında azalarak 66,7 oldu.