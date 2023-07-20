Tüketici güven endeksinde düşüş sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle hazırladığı Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi, mayıs ayında 91,1 iken haziran ayında yüzde 6,5 oranında azalarak 85,1 oldu. Endeks, temmuz ayında gerilemesini sürdürdü. Temmuz ayında da Tüketici güven endeksi yüzde 5,9 oranında gerileyerek 80,1 puana geriledi.

Tüketici Güven Endeksi’nin alt endekslerine bakıldığında ise mevcut dönemde hanenin maddi durumu haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,6 geriledi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi de yüzde 7,7 oranında geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi ise yüzde 7,8 düştü.

TÜİK verilerine göre, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. (ANKA)