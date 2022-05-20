TÜİK'teki kritik görevden alma için 'sağlık sorunu' denilmişti, gerçek neden ortaya çıktı

TÜİK'te enflasyonu hesaplayan daire başkanı Cem Baş'ın görevden alınmasının ardından ortaya atılan 'sağlık sorunu' iddiasının doğru olmadığı belirtiliyor.

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu’nda enflasyonu hesaplayan daire başkanı Cem Baş, sağlık gerekçesi öne sürülerek görevden alınmıştı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, görevden alınan Baş'ın sağlıkla ilgili hiçbir sorunu olmadığı, ancak son dönemde artan baskılardan ciddi rahatsızlık duyduğu öğrenildi.

TÜİK'in enflasyon hesabında kullandığı fiyat verilerinin yarıya yakınını internet üzerinden ve barkod okuma yoluyla elde etmeyi planladığını bildiren kaynaklar, yeni daire başkanıyla bu çalışmaların hızlandırılacağını ifade etti.  

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