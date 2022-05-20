'Ongun'un kellesini bu tweet aldı... Ali Koç şart koştu' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığını açıklamıştı. Murat Ongun'un başında bulunduğu birimin kaldırılması sonrasında neler yaşandığı merak konusu olurken, Sabah yazarı Hilal Kaplan, çarpıcı iddialarda bulundu.

“İmamoğlu'nun olaylı Karadeniz turu sonrasındaki ‘Vız gelir tırıs gidersiniz’ çıkışında Ongun'un imzası olmasa da Ali Koç'a yönelik ‘Bu dilin Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle’ diye biten tehditvari tweet'in Ongun tarafından atıldığı söyleniyor” diyen Kaplan, “Kulislerde Ongun'un kellesini bu tweet'in aldığı konuşuluyor. Hatta Ali Bey'in bunu şart koştuğu da iddialar arasında” ifadesini kullandı.

Hilal Kaplan’ın ‘Ongun’un ipini kim çekti?’ başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

İmamoğlu'nun seçilmesinde tartışmasız payı olan isimlerden Murat Ongun'un sözcülük görevine son verildi; hatta sözcülük birimi tamamen lağvedildi. Sebebine dair bir açıklama yapmayan İmamoğlu, "Çok küçük bir konu" diyerek geçiştirmeye çalışsa da başkanlığı ile özdeşleşen bu makamın sona eriş hikâyesi merak ediliyor.

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İmamoğlu'nun olaylı Karadeniz turu sonrasındaki "Vız gelir tırıs gidersiniz" çıkışında Ongun'un imzası olmasa da Ali Koç'a yönelik "Bu dilin Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle" diye biten tehditvari tweet'in Ongun tarafından atıldığı söyleniyor. Hatta İmamoğlu, tweet atıldıktan birkaç gün sonra Ali Koç'u bizzat ziyaret edip özür de dilemişti. Kulislerde Ongun'un kellesini bu tweet'in aldığı konuşuluyor. Hatta Ali Bey'in bunu şart koştuğu da iddialar arasında.

Onca badireye rağmen gönderilmeyen Ongun'un bu sebeple sözcülüğüne son verildiği doğru mu, bilmiyorum. Bildiğim, zamanlamanın manidar olduğu...