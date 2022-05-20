'Ongun'un kellesini bu tweet aldı... Ali Koç şart koştu' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, önceki gün İBB Sözcülüğü biriminin kaldırıldığını açıklamıştı. Murat Ongun'un başında bulunduğu birimin kaldırılması sonrasında neler yaşandığı merak konusu olurken, Sabah yazarı Hilal Kaplan, çarpıcı iddialarda bulundu.
“İmamoğlu'nun olaylı Karadeniz turu sonrasındaki ‘Vız gelir tırıs gidersiniz’ çıkışında Ongun'un imzası olmasa da Ali Koç'a yönelik ‘Bu dilin Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle’ diye biten tehditvari tweet'in Ongun tarafından atıldığı söyleniyor” diyen Kaplan, “Kulislerde Ongun'un kellesini bu tweet'in aldığı konuşuluyor. Hatta Ali Bey'in bunu şart koştuğu da iddialar arasında” ifadesini kullandı.
Hilal Kaplan’ın ‘Ongun’un ipini kim çekti?’ başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle: