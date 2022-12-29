TÜİK'in iddiası: Ekonomiye güven Aralık ayında yüzde 0,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre; kasım ayında 96,9 seviyesindeki Ekonomik Güven Endeksi, Aralıkta yüzde 0,7 artışla 97,6 oldu.

Endeksin 100 değerinden küçük olması, genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliğe işaret ediyor.

Ekonomik Güven Endeksi bileşenleri şu şekilde: