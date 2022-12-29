TÜİK'in iddiası: Ekonomiye güven Aralık ayında yüzde 0,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayına ilişkin Ekonomik Güven Endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre; kasım ayında 96,9 seviyesindeki Ekonomik Güven Endeksi, Aralıkta yüzde 0,7 artışla 97,6 oldu.
Endeksin 100 değerinden küçük olması, genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliğe işaret ediyor.
Ekonomik Güven Endeksi bileşenleri şu şekilde:
- Reel Kesim (imalat sanayii) Güven Endeksi aralık ayında yüzde 0,3 oranında artarak 101,6 değerini,
- Hizmet Sektörü Güven Endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 120,1 değerini,
- Perakende Ticaret Sektörü Güven Endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 127,5 değerini,
- İnşaat Sektörü Güven Endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 92,6 oldu,
- Tüketici Güven Endeksi ise yüzde 1,3 oranında azalarak 75,6 değerini aldı.