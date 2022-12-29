EYT düzenlemesi için kritik üç gün: 26 bin lira artacak

EYT düzenlemesinin açıklanmasının ardından emekli olmaya hazırlanan ancak prim borcu olanlar askerlik ve doğum borçlanması adımı atmaya hazırlanıyor. Ancak bu düşüncede olan yurttaşlar üç gün içinde bir adım atmazsa ödemeleri gereken miktar ciddi oranda artacak.

Yeni yıldan itibaren askerlik borçlanmasında maliyet yaklaşık 20 bin 375 lira, doğum borçlanması da 26 bin 620 lira artacak.

Yeni yılda en düşük günlük prim 107 liraya, en yüksek günlük prim de 800 liraya çıkacak.

Askerliğini 18 ay yapanlar bu sürenin tamamını (540 gün) bu yılın sonuna kadar en düşük primden borçlanırken 37 bin 270 lira ödeme yapacak.

Yeni yıldan itibaren bu tutar 57 bin 645 liraya çıkacak.

Doğum sonrası çalışılmadan geçen sürelerin 2 yıla kadar kısmı için borçlanma yapılabiliyor.

Bu yıl için 1 çocuk için 720 günü borçlanmak için yaklaşık 49 bin 700 lira ödenirken gelecek yıl bu tutar 76 bin 320 liraya, ikinci çocukta 152.260 liraya çıkacak.

Yeni yılda bir çocuk için doğum borçlanmasında tutar 26 bin 620 lira artmış olacak.