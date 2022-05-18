TÜİK'in ENAG başvurusu reddedildi

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) Kurucusu Veysel Ulusoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ENAG hakkında tedbir kararı talebinin mahkemeler tarafından reddedildiğini duyurdu.
Veysel Ulusoy yaptığı açıklamada, "Enflasyon Araştırma Grubu hakkında TÜİK’in ihtiyati tedbir kararı aldırılma talebi tüm mahkemelerce REDDEDİLDİ. Kamuoyuna duyururuz." dedi.
TÜİK, Veysel Ulusoy hakkında dava açarak, ENAG’ın verilerinin yayınlanmaması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu.