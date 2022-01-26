TÜİK’ten 'enflasyonu araştırmasınlar' başvurusu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomi alanında uzman akademisyenler tarafından kurulan Enflasyon Araştırma Grubu’nun yöneticisi Veysel Ulusoy hakkında “kişilik haklarını ihlal ettiği” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

TÜİK’in hamlesini değerlendiren Prof. Dr. Ulusoy, daha önce de ENAG hakkında TÜİK’in talebiyle bir soruşturma açıldığını ancak bu soruşturmanın davaya dönüşmediğini belirtti.

Ulusoy, 13 Ocak 2021’de yeni bir soruşturma kapsamında ihtiyati tedbir kararı alınması talebiyle ENAG yayınlarının durdurulması için yeni başvuru yapıldığını söyleyerek “ENAG’ı kapatmak istiyorlar ama bu kolay değil” dedi

TÜİK’in yüzde 36,08 olarak açıkladığı yıllık enflasyonu, ENAG ise yüzde 82,81 olarak duyurmuştu.

Ne olmuştu?

TÜİK Başkanı Prof. Sait Erdal Dinçer, Habertürk’ten Kemal Öztürk’e yaptığı açıklamada “Alternatif enflasyon ölçen Prof. Veysel Ulusoy ve ekibini de davet edecektik. Kendisiyle görüştüm. Zaman planlaması yapıyorduk. Sonra da ekonomi ve finans yazarlarını, uzmanları davet edecektik” demişti.

Dinçer’in sözlerini hatırlatan Ulusoy dava açılmasını “Daveti esasında mahkemeyle beklemiyorduk” diye yorumladı.