TÜİK'in ENAG aleyhine açtığı dava reddedildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ENAG'ı açıkladığı enflasyon rakamlarıyla kurumun itibarını zedelemekle suçlamıştı. Davanın ilk duruşması Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre duruşmaya TÜİK adına Avukat Demet Filoğlu ile ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy katıldı. Duruşmada konuşan Prof. Ulusoy, “ENAG’ın ülke yararı için çalıştığını, açıkladığı verilerin bilimsel olduğunu” söyledi.

TÜİK ile rekabet içinde olmadıklarını belirten Ulusoy, “ENAG, günlük olarak enflasyonu ölçüyor, TÜİK ise ayda üç kez piyasa araştırması ile hesap yapıyor. Aradaki fark bundan kaynaklanmış olabilir. Esasında ENAG bir kamu malı niteliği ile toplumsal faydayı yukarılara taşımış ve 20 yılda ilk kez asgari ücrete ara zam yapılmıştır. Bu zammın bir nedeni de ENAG’ın yaptığı hesaplamalardır” dedi.

Duruşma hakimi TÜİK’in açmak istediği davanın reddine karar vererek duruşmayı bitirdi.

TÜİK daha önce de ENAG ve Prof. Veysel Ulusoy hakkında dava açılmasını istemiş, bu istek de reddedilmişti.