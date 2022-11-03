ENAG Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında yüzde 7,18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 185,34 olarak gerçekleşti.

ENAG'ın açıklamasının ardından gözler saat 10.00'da TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrildi.

ENAG'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Ekim ayında %7.18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %185.34 gerçekleşti" denildi.