TÜİK’e göre asgari ücretlinin 90 gıdada satın alma gücü düştü

Tüketici Hakları Derneği Genel Merkezi bir açıklama yayımlayarak, asgari ücretlilerin 90 gıdada satın alma güçlerinin düştüğünü hatırlatarak asgari ücretin iki kat arttırılması çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, “Bugün net asgari ücret 2826TL’dir. Türk-İş’in Kasım 2021 ayına ilişkin dört kişilik ailenin açlık sınırı ise 3191,55TL’dir. Görüldüğü gibi, asgari ücret açlık sınırının da altındadır. Tek kişinin çalıştığı anne, baba ve iki çocuklu dört kişilik asgari ücretli ailesi açlık sınırının altında yaşamaktadır” denildi.

Bugün ve gelecekteki fiyat artışları ve yaşam koşullarının dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Tüketici Hakları Derneği, 90 gıdanın son bir yıllık artış ortalamasının yüzde 35,2 olduğunu vurgulayarak asgari ücretlilerin satın alma güçlerinin düştüğünü ve asgari ücretin iki kat arttırılmasının gerektiğini ifade etti.

Tüketici Hakları Derneği'nin asgari ücretlilerin satın alma gücünün düştüğünü belirttiği 90 gıda maddesinin listesi ise şu şekilde:

1. Süt: 38,8160

2. Yoğurt: 36,8350

3. Kaşar Peyniri: 32,7178

4. Tulum Peyniri: 22,7765

5. Krem Peynir: 28,8156

6. Zeytin: 22,5860

7. Yumurta: 36,5895

8. Toz Şeker: 27,2018

9. Kesme Şeker: 30,8943

10. Reçel: 27,4539

11. Bal: 22,6295

12. Pekmez: 22,5588

13. Dana Eti: 33,3667

14. Tavuk Eti: 57,3167

15. Sakatat: 24,2243

16. Sucuk: 37,3147

17. Sosis: 43,2728

18. Salam: 41,2655

19. Hazır Et Yemekleri: 35,0093

20. Konserve Balık : 22,9340

21. Ayçiçek Yağı: 49,3485

22. Mısırözü Yağı: 34,4533

23. Margarin: 57,9821

24. Zeytinyağı: 26,9734

25. Nohut: 47,2340

26. Mercimek: 48,6578

27. Diğer Bakliyat (Kuru Barbunya) : 30,4839

28. Bulgur: 34,4568

29. Şehriye: 46,0410

30. Buğday Unu: 37,0971

31. Ekmek Hamuru ( Yufka ): 33,7393

32. Ekmek: 29,9631

33. Makarna: 45,0994

34. Baharat: 26,3256

35. Tuz: 38,0704

36. Sirke: 24,5497

37. Ketçap: 26,5949

38. Mayonez: 54,4521

39. Hazır Çorbalar: 26,8510

40. Çarliston Biber: 45,3168

41. Sivri Biber: 56,4878

42. Patates: 83,5217

43. Patlıcan: 83,6000

44. Pırasa: 24,0330

45. Salatalık: 40,5125

46. Havuç: 47,8930

47. Kabak: 35,2754

48. Beyaz Lahana: 45,7334

49. Kırmızı Lahana: 73,0712

50. Kıvırcık: 27,6108

51. Nane: 22,2780

52. Kırmızı Turp: 37,0301

53. Armut: 31,4551

54. Nar: 33,4693

55. Ceviz İçi: 30,6073

56. Badem İçi: 25,5857

57. Leblebi: 27,3621

58. Kuru Kayısı: 65,2090

59. Kahve: 46,5613

60. Hazır Kahve: 30,6100

61. Bitki ve Meyve Çayı ( Poşet ) : 21,7083

62. Kakaolu Toz İçecekler: 33,6801

63. Maden Suyu ve Sodası: 23,6152

64. Gazoz Meyveli : 25,9710

65. Ayvan: 38,3586

66. Meyve Suyu: 42,1310

67. Tahin Helvası: 23,0251

68. Bisküvi: 35,4164

69. Kraker: 34,7904

70.Gofret: 36,5218

71. Pasta: 27,8727

72. Kek: 23,1655

73. Baklava: 26,2629

74. Lokum : 32,4981

75. Çikolata Tablet: 22,7886

76. Çikolata Krem: 21,9811

77. Dondurma: 24,7697

78. Hazır Sütlü Tatlılar: 28,2804

79. Hamur T atlıları: 24,5296

80. Pastane Ürünleri: 34,6050

81. Hazır Yemekler (Pilav, Kuru fasülye): 28,9809

82. Kebaplar: 26,6482

83. Pideler: 27,3736

84. Çiğ Köfte: 33,8128

85. Ekmek arası Yiyecekler: 38,6896

86. Burgerler: 39,0244

87. Pizzalar: 34,3398

88. Soğuk İçecekler ( Servis Edilen) : 27,1805

89. Ayran ( Servis Edilen ): 30,4023

90. Çorbalar: 31,4392

