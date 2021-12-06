TÜİK’e göre asgari ücretlinin 90 gıdada satın alma gücü düştü

Tüketici Hakları Derneği Genel Merkezi bir açıklama yayımlayarak, asgari ücretlilerin 90 gıdada satın alma güçlerinin düştüğünü hatırlatarak asgari ücretin iki kat arttırılması çağrısında bulundu.
Yapılan açıklamada, “Bugün net asgari ücret 2826TL’dir. Türk-İş’in Kasım 2021 ayına ilişkin dört kişilik ailenin açlık sınırı ise 3191,55TL’dir. Görüldüğü gibi, asgari ücret açlık sınırının da altındadır. Tek kişinin çalıştığı anne, baba ve iki çocuklu dört kişilik asgari ücretli ailesi açlık sınırının altında yaşamaktadır” denildi.
Bugün ve gelecekteki fiyat artışları ve yaşam koşullarının dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Tüketici Hakları Derneği, 90 gıdanın son bir yıllık artış ortalamasının yüzde 35,2 olduğunu vurgulayarak asgari ücretlilerin satın alma güçlerinin düştüğünü ve asgari ücretin iki kat arttırılmasının gerektiğini ifade etti.
Tüketici Hakları Derneği'nin asgari ücretlilerin satın alma gücünün düştüğünü belirttiği 90 gıda maddesinin listesi ise şu şekilde:
1. Süt: 38,8160
2. Yoğurt: 36,8350
3. Kaşar Peyniri: 32,7178
4. Tulum Peyniri: 22,7765
5. Krem Peynir: 28,8156
6. Zeytin: 22,5860
7. Yumurta: 36,5895
8. Toz Şeker: 27,2018
9. Kesme Şeker: 30,8943
10. Reçel: 27,4539
11. Bal: 22,6295
12. Pekmez: 22,5588
13. Dana Eti: 33,3667
14. Tavuk Eti: 57,3167
15. Sakatat: 24,2243
16. Sucuk: 37,3147
17. Sosis: 43,2728
18. Salam: 41,2655
19. Hazır Et Yemekleri: 35,0093
20. Konserve Balık : 22,9340
21. Ayçiçek Yağı: 49,3485
22. Mısırözü Yağı: 34,4533
23. Margarin: 57,9821
24. Zeytinyağı: 26,9734
25. Nohut: 47,2340
26. Mercimek: 48,6578
27. Diğer Bakliyat (Kuru Barbunya) : 30,4839
28. Bulgur: 34,4568
29. Şehriye: 46,0410
30. Buğday Unu: 37,0971
31. Ekmek Hamuru ( Yufka ): 33,7393
32. Ekmek: 29,9631
33. Makarna: 45,0994
34. Baharat: 26,3256
35. Tuz: 38,0704
36. Sirke: 24,5497
37. Ketçap: 26,5949
38. Mayonez: 54,4521
39. Hazır Çorbalar: 26,8510
40. Çarliston Biber: 45,3168
41. Sivri Biber: 56,4878
42. Patates: 83,5217
43. Patlıcan: 83,6000
44. Pırasa: 24,0330
45. Salatalık: 40,5125
46. Havuç: 47,8930
47. Kabak: 35,2754
48. Beyaz Lahana: 45,7334
49. Kırmızı Lahana: 73,0712
50. Kıvırcık: 27,6108
51. Nane: 22,2780
52. Kırmızı Turp: 37,0301
53. Armut: 31,4551
54. Nar: 33,4693
55. Ceviz İçi: 30,6073
56. Badem İçi: 25,5857
57. Leblebi: 27,3621
58. Kuru Kayısı: 65,2090
59. Kahve: 46,5613
60. Hazır Kahve: 30,6100
61. Bitki ve Meyve Çayı ( Poşet ) : 21,7083
62. Kakaolu Toz İçecekler: 33,6801
63. Maden Suyu ve Sodası: 23,6152
64. Gazoz Meyveli : 25,9710
65. Ayvan: 38,3586
66. Meyve Suyu: 42,1310
67. Tahin Helvası: 23,0251
68. Bisküvi: 35,4164
69. Kraker: 34,7904
70.Gofret: 36,5218
71. Pasta: 27,8727
72. Kek: 23,1655
73. Baklava: 26,2629
74. Lokum : 32,4981
75. Çikolata Tablet: 22,7886
76. Çikolata Krem: 21,9811
77. Dondurma: 24,7697
78. Hazır Sütlü Tatlılar: 28,2804
79. Hamur T atlıları: 24,5296
80. Pastane Ürünleri: 34,6050
81. Hazır Yemekler (Pilav, Kuru fasülye): 28,9809
82. Kebaplar: 26,6482
83. Pideler: 27,3736
84. Çiğ Köfte: 33,8128
85. Ekmek arası Yiyecekler: 38,6896
86. Burgerler: 39,0244
87. Pizzalar: 34,3398
88. Soğuk İçecekler ( Servis Edilen) : 27,1805
89. Ayran ( Servis Edilen ): 30,4023
90. Çorbalar: 31,4392