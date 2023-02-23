TÜİK'e 3 yeni başkan yardımcısı birden

Verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Nükleer Düzenleme Kurulu’nda üst düzey atamalar yapıldı. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararlarına göre, TÜİK Başkan yardımcılıklarına Furkan Metin, Serdar Öz ve Aydın Keskin Kadıoğlu atandı. ,

Nükleer Düzenleme Kurulu Başkanlığına Zafer Demircan, İkinci Başkanlığına İsmail Hakkı Arıkan, Üyeliğine ise Mehmet Fatih Alptekin getirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Fuad Gümüş görevden alınırken, kurumun yönetim kurulu üyeliği ve genel müdür yardımcılıklarına Hazine ve Maliye Başmüfettişi Halil Kabadayı ile Hikmet Yıldırım'ın atamaları yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan vergi başmüfettişliğine Milli Piyango İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Ergun Gürel getirildi.