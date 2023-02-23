AKP’de akraba atamaları devam ediyor

AKP’li eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararla Dışişleri Bakanlığı’ndaki Bilgi Teknolojileri (BTK) Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Daha önce de Kuveyt Büyükelçisi olarak atanan Sayan Koytak, Haziran 2022’de ise merkeze alınmıştı.

Sayan Koytak, 2005 yılında AKP Dış İlişkiler Başkanlığı’nda danışmanlık yapmaya başladı.

4 kardeşin atanma maceraları

2008’den 2014’e kadar Erdoğan’ın dış politika danışmanlığını yürüttü. 2014’te başbakanlık müşaviri olarak atandı, 2016’daysa ablasının bakan olarak atanacağı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı oldu. Ablası aynı yere bakan olarak atanınca aynı yıl istifa etti. 2017 yılında Kuveyt’e büyükelçi olarak atandı.

Kaya daha sonra 2016'da diğer kardeşi ve Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve BTK Başkanı olan Ömer Fatih Sayan'ın yardımcısı olan Aysel Kandemir'i kendi bakanlığına müsteşar olarak atamıştı.

Kaya'nın kardeşi Sayan hâlâ Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına devam ediyor.

Diğer bir kardeşi olan Nazmiye Sümeyye Sayan ise İBB Meclis üyesi olmuştu.