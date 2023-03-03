TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 55

Verilere güven konusunda eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Tüketici fiyatları şubat ayında yüzde 3.15 artarken yıllık bazda 55.18 oldu. ENAG'ın açıkladığı enflasyon verisi 126,91 olurken, ENAG ve TÜİK arasındaki makas da giderek açıldı.

TÜFE’deki değişim 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3.15, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10.00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55.18 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71.83 olarak gerçekleşti. Şubatta aylık enflasyonun AA anketine göre yüzde 3.5, Reuters anketine göre yüzde 3.4 gelmesi bekleniyordu. TÜİK ocakta aylık enflasyonu yüzde 6.65, yıllık enflasyonu yüzde 57.68 açıklamıştı. Şubatta gıda enflasyonu yüzde 69.33 oldu.

Fiyat artışında lokanta ve oteller önde

Şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 21,69 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 74,34 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,76 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 7,36 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

2023 yılı Şubat ayında, endekste kapsanan 143 temel başlıktan, 23 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti. İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’deki değişim, 2023 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,16 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,10 olarak gerçekleşti.

Deprem bölgesinde saha fiyatları derlenemedi

6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremler, TÜİK’in veri toplamasını da etkiledi. TÜİK’ten yapılan açıklamada “Ülkemizin yaşamış olduğu deprem felaketi nedeniyle, 2023 yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay Bölge Müdürlüklerimize bağlı olan illerde ‘alan (saha) fiyatları’ derlenememiştir. Öte yandan, bu üç Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde ‘işyeri barkod tarama verileri’ ve veri kazıma yöntemi ile ‘internetten derlenen fiyat verilerinin’ kullanımına ise devam edilmiştir” denildi.

ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 126,91

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise, şubat ayında enflasyon yüzde 7.21 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 126.91 oldu. TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış eksi yüzde 1,28 ile Eğlence ve Kültür en fazla yükseliş ise yüzde 49,35 ile Sağlık kaleminde gerçekleşmiştir.

İstanbul'da aylık enflasyon serisi 44 aya çıktı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1 Mart 2023'de açıkladığı verilere göre ise İstanbul'da perakende fiyatlar şubatta aylık yüzde 3.83 arttı. Böylelikle aylık enflasyon serisi 44 aya yükseldi.

