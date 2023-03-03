ENAG: Yıllık enflasyon yüzde 127'ye yükseldi

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Şubat ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. ENAG tarafından hazırlanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Şubat ayında yüzde 7,21 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 126,91 olarak gerçekleşti.

ENAG verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 9,18 artarken, yıllık artış yüzde 121,62 olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon verilerine göre ise ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 57,68, aylık enflasyon yüzde 6,65 olmuştu. Enflasyonun aylık bazda yüzde 3,66 artması bekleniyordu.