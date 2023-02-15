TÜİK: Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2022 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Aralık 2021'de 13 milyon 797 bin 768 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı döneminde yüzde 7,2 artışla 14 milyon 792 bin 228 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 6,7, inşaat sektöründe yüzde 9,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 7,1 arttı.

Aylık değişim

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Aralık 2022'de, bir önceki aya göre yüzde 0,6 artış gösterdi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,4, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 ve inşaat sektöründe yüzde 1,6 yükseldi.