TÜİK: Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 4 arttı

TÜİK nisan ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 azaldı. Yıllık olarak ise ücretli çalışan sayısında yüzde 4’lük artış görüldü.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,4 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında 2022 nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ise ücretli sayısında yüzde 4’lük artış görüldü. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 455 bin 901 kişi iken, 2022 yılı nisan ayında 13 milyon 992 bin 443 kişi oldu.



Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ise nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak inşaat sektöründe yüzde 11,2 azaldı. Sanayi sektöründe yüzde 3,8, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 7,4 artış gösterdi.