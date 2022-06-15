TKP: Gücümüz birliğimizden gelir! Ayağa kalk!

Türkiye Komünist Partisi 15-16 Haziran Büyük İşçi Kalkışması'nın 52. yılında "Gücümüz birliğimizden gelir! Ayağa kalk!" başlığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

TKP'den yapılan açıklamada "Türkiye’de işçi sınıfının patronlara verdiği en büyük yanıtın adıdır 15-16 Haziran Büyük İşçi Kalkışması" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Patronlar ve onların siyasi temsilcileri 1970 yılında işçi sınıfının haklarına ve örgütlülüğüne saldırıya geçtiğinde işçiler güçlü bir karşılık verdi. Meclise gelen yasa tasarısına karşı işçiler Kocaeli ve İstanbul’da fabrikalardan çıkarak şehir merkezlerini doldurdu.

İşçi sınıfının örgütlülüğünün adım adım büyüdüğü, haklar kazandığı bu dönemde düzenin bütün güçlerinin amacı işçi sınıfını durdurmaktı.

1970 yılında 150 bin işçi iş yerlerinden yürüyüşe geçtiğinde patronlar ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. 15-16 Haziran Büyük İşçi Kalkışması sadece işçi sınıfının değil en çok patronların hafızasında iz bıraktı. İşçi sınıfı vardı ve bir araya geldiğinde bu yağma düzenini sarsan bir güçtü."

İşçi sınıfı da eşit bir ülkede yaşama özlemi de büyüyor

Bugün büyük kalkışmanın üzerinden 52 yıl geçtiği kaydedilen açıklamada "Aradan geçen 52 yıldan sonra emekçiler daha derin bir yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya. Patronlar geçtiğimiz bir yılda kârlarını artırmaya devam ederken işçilerin aldığı maaşlar elektriği, suyu, gazı, kirayı karşılayamaz hale geldi, toplumsal eşitsizlik katlanılamaz bir hal aldı. Bu düzen işçi sınıfına savaşlardan, yerinden yurdundan sürülerek gurbette sömürülmekten, açlıktan, ölmekten başka bir şey vadetmiyor" denildi.

İşçi sınıfının büyüdüğüne işaret edilen açıklamada "Bugün sadece fabrikalarda değil, motor üzerinde, ofislerde, okullarda, hastanelerde, inşaatlarda, tekstil atölyelerinde çalışan işçiler arasında düzene karşı öfke artıyor. Ve bugün de işçiler yoksulluğa, düşük ücretlere, artan eşitsizliğe karşı sesini yükseltiyor" ifadesine yer verildi.

Kadınların, gençlerin, emeklilerin milyonlarca işsizin arasında eşit, özgür ve refah içinde bir ülkede yaşama özleminin büyüdüğünü belirten TKP "Emperyalist ülkelerin, uluslararası tekellerin, yerli ve yabancı patronların azgın çıkarlarının değil, eşitlik ve özgürlüğün hüküm süreceği Türkiye’nin özlemi… İşçi sınıfı bu düzeni değiştirecek; eşit, özgür bir ülkeyi, emekçilerin ülkesini kuracak" açıklamasını yaptı.

Açıklamada "15-16 Haziran 1970, Türkiye’de işçilerin ayağa kalktığında neler yapabileceğini gösterdi. Şimdi eşitlik ve özgürlüğün hüküm süreceği Türkiye’nin işçilerin elleri üzerinde kurulacağını gösterme zamanıdır. Eşitlik ve özgürlük işçilerle gelecek!" denildi.