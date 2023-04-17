TÜİK: Ücretli çalışan sayısı Şubat ayında 128 bin kişi azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayınladı. TÜİK açıklamasında, Şubat ayında yaşanan depremler nedeniyle eksik gözlemler için istatistiksel yöntemler kullanılarak tahmin yapıldığı ifade edildi.

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan işçi sayısı 2023 Şubat ayında bir önceki aya göre 128 bin kişi azaldı. Ocak ayında 14 milyon 644 bin olan ücretli çalışan sayısı, şubat ayında 14 milyon 515 bin 554 kişi oldu.

Tabloda verilen ücretli çalışan sayısındaki bu düşüşe rağmen, açıklama metninde, "Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Şubat ayında bir önceki aya göre değişmedi" ifadesine ver verilmesi ise dikkat çekti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan işçi sayısı 2023 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 614 bin 855 kişi iken, 2023 yılı Şubat ayında 14 milyon 515 bin 554 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı şubat ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 4,2, inşaat sektöründe yüzde 15,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 6,7 arttı.