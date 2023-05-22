TÜİK: Tarımsal girdi fiyatları ilk çeyrekte yüzde 9,05 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi maliyetlerindeki artış sürüyor. Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,70 oranında artan Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi'nin yılın ilk üç ayındaki artışı ise yüzde 9,05 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 45,97, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 80,40 artış gerçekleşti.

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 11,58 ile enerji ve yağlar ve yüzde 20,40 ile gübre ve toprak geliştiricileri oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 104,11 ile diğer mal ve hizmetler ve yüzde 93,27 ile malzemeler oldu.