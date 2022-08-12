TÜİK: Perakende satış endeksi yüzde 0,7 azaldı

TÜİK, perakende satış endeksi haziran ayı verilerini bugün açıkladı. Açıklanan verilere göre perakende satış hacmi yıllık yüzde 5,5 artarken aylık bazda Ocak ayından bu yana ilk kez düşerek önceki aya göre binde 7 azaldı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,8 artarken otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 9,6 azaldı.

Cari fiyatlarla perakende ciro, 2022 yılı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 119,1 artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 107,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 100,3, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 203,6 arttı.

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, 2022 yılı haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,4, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 11,4 artarken otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 11,8 azaldı.

Cari fiyatlarla perakende ciro, 2022 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 8,4 artış gösterdi. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,8, otomotiv yakıtı satışları ise yüzde 12,3 arttı.