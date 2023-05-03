TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da Nisan ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.

Buna göre tüketici fiyatları 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 arttı.

TÜİK’e göre Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,62 ile sağlık oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,47 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,93 ile haberleşme oldu.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise Nisan ayında enflasyon yüzde 4,86 arttı. Yıllık artış ise yüzde 105,19 olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde enflasyon oranı ise yüzde 29,27 oldu.