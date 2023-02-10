TÜİK: İşsizlik Aralık'ta yüzde 10,3 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2022'ye ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2022'de bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 10,3 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 633 bin kişi olarak belirlendi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, Aralık 2022'de bir önceki aya göre 62 bin kişi artarak 3 milyon 633 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 10,3 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 0,8 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1 puanlık artışla yüzde 18,9 oldu.

TÜİK verilerine göre, 2021-2022 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2021 2022

Ocak 12,6 11,2

Şubat 13,2 10,7

Mart 12,8 11,0

Nisan 13,5 11,0

Mayıs 13,0 10,7

Haziran 10,9 10,4

Temmuz 11,5 10,1

Ağustos 11,9 9,8

Eylül 11,4 10,1

Ekim 11,2 10,2

Kasım 11,2 10,2

Aralık 11,1 10,3