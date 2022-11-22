İşsizlik maaşı almak imkansız: Başvuranların yarısından fazlası geri çevrildi

Türkiye'de işsizlik maaşına erişim giderek güçleşiyor.

Resmi verilere göre, 2003-2022 döneminde işsizlik maaşı için 17 milyon 61 bin 486 kişi başvurdu. Bu başvuruların 7 milyon 595 bin 830'u işsizlik ödeneği alamadı. 2022’nin 10 aylık döneminde işsiz kalan toplam 1 milyon 386 bin kişi, İşsizlik Sigorta Fonu'na işsizlik aylığı almak üzere başvurdu. İşsizlik sigortasından yararlanma koşullarının zorluğu nedeniyle başvuruda bulunanların sadece yüzde 48,6’sını oluşturan 675 bin işsize ödenek bağlandı.

'İşsiz kalan vatandaş kaderine terk ediliyor'

BirGün’den Mustafa Bildircin'in haberine göre, CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, “İşsiz kalanların yarısına yakını işsizlik maaşı almaya hak kazanamıyor. İşsiz kalan vatandaş, kaderine terk ediliyor” dedi.

CHP’li Bulut, 20 yılda İşsizlik Sigorta Fonu’ndan işçilere 49 milyar 763 milyon 289 bin lira para verildiğini belirterek, “İşsizlik maaşına başvuranların yarısına yakını bu paradan yararlanamadı” diye konuştu.

İşsizlik maaşının aslanın ağzında olduğunu kaydeden Bulut, işsizlik sigortasından, işsiz kalmadan önceki son 120 gün çalışan ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün prim ödeyenlerin yararlanabildiğini belirterek, şunları söyledi:

“İşsizlik ödeneği bağlananlara 6-10 ay arasında ödeme yapılıyor. Bu süre içerisinde iş bulanların ödeneği kesiliyor. İş-Kur’un verilerine göre işini kaybeden her 2 kişiden 1’i hem maaşsız hem de işsiz.”

'Fon işsizler hariç her işte kullanılır oldu'

İşsizlik Sigorta Fonu’nun 2008 yılında hayata geçirilen yasa değişikliğiyle amacından saptırıldığını ifade eden Bulut, “Fon, Güneydoğu Anadolu Projesi'ne kaynak aktarımından istihdam teşvik ve desteklerine, koronavirüs salgınından Soma’daki işçilerin işverence ödenmeyen ücretlerine, karayollarından teşvike kadar her iş için kullanıldı. Yani fon, kentlerimizde deprem güvenliğini sağlamak için alınan deprem vergileri gibi işsizler hariç her işte kullanılır oldu” ifadelerini kullandı.