TÜİK il olmaya aday 25 ilçeyi açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), il olmaya aday görülen 25 ilçeyi açıkladı.
Yapılan çalışmaya göre il olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kriterler arasında.
TÜİK verilerine göre bu kriterleri taşıyan ilçeler şöyle:
- Kozan, Adana - Nüfus: 129 bin 985
- Kahta, Adıyaman - Nüfus: 120 bin 378
- Polatlı, Ankara - Nüfus: 122 bin 424
- Bandırma, Balıkesir - Nüfus: 149 bin 469
- Edremit, Balıkesir - Nüfus: 121 bin 437
- Ergani, Diyarbakır - Nüfus: 126 bin 824
- Yüksekova, Hakkari - Nüfus: 112 bin 826
- Elbistan, Maraş - Nüfus: 142 bin 783
- Lüleburgaz, Kırklareli - Nüfus: 145 bin 263
- Ereğli, Konya - Nüfus: 142 bin 818
- Midyat, Mardin - Nüfus: 108 bin 242
- Ünye, Ordu - Nüfus: 122 bin 597
- Cizre, Şırnak - Nüfus: 133 bin 908
- Fethiye, Muğla - Nüfus: 151 bin 474
- Nazilli, Aydın - Nüfus: 153 bin 879
- Akhisar, Manisa - Nüfus: 166 bin 129
- Erciş, Van - Nüfus: 173 bin 203
- Ereğli, Zonguldak - Nüfus: 174 bin 619
- Manavgat, Antalya - Nüfus: 224 bin 664
- İskenderun, Hatay - Nüfus: 246 bin 639
- Siverek, Urfa - Nüfus: 250 bin 100
- Çorlu, Tekirdağ - Nüfus: 253 bin 551
- İnegöl, Bursa - Nüfus: 255 bin 32
- Tarsus, Mersin - Nüfus: 329 bin 494