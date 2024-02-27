TÜİK il olmaya aday 25 ilçeyi açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), il olmaya aday görülen 25 ilçeyi açıkladı.

Yapılan çalışmaya göre il olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için kriterler arasında.

TÜİK verilerine göre bu kriterleri taşıyan ilçeler şöyle: