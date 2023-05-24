TÜİK: Hizmet sektöründe güven bir önceki aya göre azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksini açıkladı. Buna göre hizmet sektöründe güven Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4, inşaat sektöründe yüzde 4,3 artış gösterdi.

Hizmet sektöründe güven endeksi nisan ayında 118,1 iken Mayıs'ta 117,4’e geriledi. Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu 0,8 oranında arttı.

Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep Nisan'da 1,6 oranında artış gösterdi. Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında geriledi.

Perakende ticaret sektöründe iş hacmi beklentisi arttı

Perakende ticaret sektörü güven endeksi Nisan'da 116,2 olarak ölçülmüştü. Bu oran Mayıs'ta 116,7’ye yükseldi. Perakende ticaret sektörü iş hacmi 3 ayda 0,2 oranında arttı. Mevcut mal stok seviyesi 2,4 oranında geriledi. Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi beklentisi ise yüzde 3 artış gösterdi.

İnşaat sektöründe istihdam artışı bekleniyor

İnşaat sektöründe güven endeksi Nisan'da 88,4 oldu. Mayıs ayında bu oran yükselerek 92,2’ye çıktı. İnşaat sektöründe alınan siparişlerin mevcut düzeyi Nisan'da 2,9 arttı. Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi de yüzde 5,5 oranında yükseldi. (ANKA)