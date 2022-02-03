TÜİK enflasyon sepetinde kira ve faturaların ağırlık oranını düşürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon hesaplamasında baz alınan ürün sepeti ve ağırlıklarını güncelledi. 2022'de sepete giren yeni ürün olmazken mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve kanepe ise enflasyon sepetinden çıkarıldı.

Kurum sepetteki bazı ürünlerin ağırlık oranlarını da değiştirdi.

Buna göre kira bedelleri, doğalgaz ve elektrik faturalarının yer aldığı konut harcamalarının sepetteki ağırlığı oranı yüzde 15,36'dan yüzde 14,11'e indirildi.

Alkollü içecekler ve tütünün ağırlığı da yüzde 4,88'den yüzde 4,31'e çekildi.

Sepette ağırlık oranı artırılan ürünler ise giyim ve ayakkabı, ev eşyası, ulaştırma, eğlence ve kültür ile lokanta ve oteller oldu.