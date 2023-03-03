TÜİK, ENAG'a bir dava daha açtı

Bağımsız akademisyenlerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu'na (ENAG) geçen yıl açtığı dava mahkemece reddedilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ENAG aleyhine bir dava daha açtı.

ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “Yine mi dava açtınız sayın TÜİK yöneticileri? Sahaya inip enflasyonu ve milli geliri doğru dürüst ölçseniz topluma yararınız olur belki. Bu defa mahkeme salonuna geleceksiniz ama, geçen sefer olduğu gibi kaçmak yok” ifadelerine yer verdi.

Ulusoy sonrasında yaptığı paylaşımda, "O ölçtüğünüz verileri teker teker gözden geçirip sağlamasını yapacağız. Topluma yüklediğiniz maliyetleri ve onların cebinden aldığınız geliri ödemek zorunda kalacaksınız. Hem de kişi bazında. Yemin olsun!” dedi.

Mahkeme oybirliğiyle reddetmişti

TÜİK, ENAG'ın yayınladığı enflasyon rakamlarıyla kurumun itibarının zedelendiği gerekçesiyle geçen yıl da dava açmış ve ENAG'ın verilerinin yayınlanmaması için ihtiyati tedbir talebinde bulunmuştu. Davanın duruşması 2022’de Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmüş; duruşma hakimi, TÜİK'in açmak istediği davanın reddine karar vererek duruşmayı bitirmişti. Prof. Dr. Ulusoy, bu durumu şu sözlerle duyurmuştu: “TÜİK'in ihtiyati tedbir kararı aldırılma talebi tüm mahkemelerce reddedildi.”