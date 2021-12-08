TÜİK Başkanı'na 'belgede sahtecilik'ten suç duyurusu

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, “kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve vatandaşların ekonomik zararına sebep olduğu” gerekçesiyle, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal ve TÜİK yetkilileri hakkında "resmi belgede sahtecilik suçunu" işledikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Hakverdi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusunda, "TÜİK kamu gücü ve kamu kaynaklarını kullanarak elde ettiği verileri, gerçeğe aykırı olarak işlemektedir. Savcılığınız tarafından bahsi geçen suç şüphesi üzerine soruşturma başlatılması ve gerçek enflasyon oranlarının, alanında uzman bilirkişilerce hesaplatılması talebimizdir" ifadelerine yer verdi.
'Enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı ortada'
Konuya dair açıklamada bulunan Hakverdi şunları söyledi: