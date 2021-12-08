TÜİK Başkanı'na 'belgede sahtecilik'ten suç duyurusu

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, “kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği ve vatandaşların ekonomik zararına sebep olduğu” gerekçesiyle, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Sait Erdal ve TÜİK yetkilileri hakkında "resmi belgede sahtecilik suçunu" işledikleri iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Hakverdi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusunda, "TÜİK kamu gücü ve kamu kaynaklarını kullanarak elde ettiği verileri, gerçeğe aykırı olarak işlemektedir. Savcılığınız tarafından bahsi geçen suç şüphesi üzerine soruşturma başlatılması ve gerçek enflasyon oranlarının, alanında uzman bilirkişilerce hesaplatılması talebimizdir" ifadelerine yer verdi.

'Enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı ortada'

Konuya dair açıklamada bulunan Hakverdi şunları söyledi:

"Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 03/12/2021 tarihinde açıklanan enflasyon oranlarının gerçeği yansıtmadığı açıkça ortadadır. Tüm yurttaşların derinden hissettiği ekonomik krizin siyasi etkilerini azaltmak amacıyla, enflasyon oranı gerçeğe aykırı olarak düzenlenmektedir. Oysa TÜİK’in görevi gerçek rakamları açıklamaktır. Ülkemizde yurttaşlarımızın hissettiği yıllık enflasyon oranı (TÜFE) yüzde 50’nin üzerinde iken; TÜİK tarafından Kasım ayı verilerine göre yıllık enflasyon oranı yüzde 21,31 olarak açıklanmıştır. Bünyesinde, ekonomi alanında uzmanlaşmış akademisyenler bulunduran Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise Kasım ayı verilerine göre yıllık enflasyon oranını yüzde 58,65 olarak açıklamıştır. Yine 2021 yılının Ekim ayı verilerine göre, yıllık enflasyon oranı TÜİK tarafından yüzde 19,89 olarak açıklanırken ENAG, Ekim ayı verileri ışığında yıllık enflasyon oranını yüzde 49,87 olarak açıklamıştır. Örnekleri çoğaltmak mümkün ancak iki örneğin açıklayıcı olduğu ortadadır."