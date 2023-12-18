TÜİK asgari ücret toplantısında enflasyon hakkında sunum yapmamış

Bugün ikincisi düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK'in, genel ekonomik durum ve makroekonomik görünümünü sunmakla yetindiği iddia edildi.

İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türk-İş'in asgari ücret için herhangi bir teklif vermeyeceğini açıklamış ve "Rakam telafuz edilmedi, şu anda bir sonuç yok. Kısa zamanda bir mutabakata varılmasını bekliyoruz" diye konuşmuştu.

TÜİK kayıtsız kaldı

Ekonomim'den Mehmet Kaya’nın haberine göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜİK, toplantıda genel ekonomik durum ve makroekonomik görünümü sunmakla yetindi.

Özellikle TÜİK’in asgari ücretin artışına konu olabilecek enflasyon ve geçim şartlarına yönelik fiyat gelişmeleri hakkında herhangi bir sunum yapmadığı, makroekonomik verileri tekrarladığı belirtildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin de Orta Vadeli Program hedeflerini aktardığı öğrenildi.