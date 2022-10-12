TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde yıllık büyüme 2 yılın en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin sanayi üretim verilerine göre yıllık büyüme iki yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti.

BloombergHT'nin haberine göre sanayi üretimi performansı Ağustos'ta beklentilerin altında kaldı.

TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Ağustos ayında bir önceki yıla göre yüzde 1 arttı. Aylık bazda ise artış yüzde 2,4 oldu.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi sanayi üretiminin yıllık yüzde 2,7; aylık ise yüzde 3 artması yönündeydi.

Temmuz ayı sanayi üretimi aylık değişimi yüzde 6,2 daralmadan yüzde 6,1 daralmaya revize edildi. Yıllık büyüme ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,5'e çıkarıldı.

Temmuz ayında sanayi üretimindeki aylık daralma pandemi başından bu yana en sert daralma olarak kaydedilmişti.

Ağustos ayında imalat sanayisi açısından önemli göstergelerden biri olan satınalma yöneticileri endeksi eşik değerin altında kalarak daralmaya işaret etmişti.