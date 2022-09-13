TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksini paylaştı. Buna göre sanayi üretiminde aylık yüzde 6,2 düşüş yaşandı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Temmuz ayında madencilik ve taş ocakçılığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,8 azaldı.

Sanayi üretiminde Nisan 2020'den bu yana en sert aylık gerileme izlendi.