TÜİK açıkladı: Ekonomiye güven Mart'ta düşüşünü sürdürdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2023 dönemine ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, Şubat ayına göre yüzde 0,2 oranında azalarak 98,8 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi yüzde 2,9 oranında azalarak 80,1, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,4 oranında azalarak 117,7, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 oranında azalarak 88,5 değerini aldı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 104,1, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 116,8 oldu.