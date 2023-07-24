TÜİK: 10 kişiden 9'u hiçbir kültürel etkinliğe katılmıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022’ye ilişkin yaşam kalitesi modülünü yayınladı.

Fertler için hane halkının finansal durumundan memnuniyet ortalaması yüzde 46,9; yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındaki fertlerde bu değer yüzde 36,9 oldu.

Kişisel ilişkilerdeki ortalama memnuniyet tüm fertlerde yüzde 65,2. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski olanlarda bu yüzde 60,2 olarak hesaplandı. Bütün fertler için boş zaman faaliyetlerine ayrılan zamandan ortalama memnuniyet yüzde 47,4. Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındakilerdeyse yüzde 42.

Son 12 ayda 15 yaş ve üzeri fertlerin yüzde 85,3’ü sinemaya, yüzde 93,7’si canlı gösteriye, yüzde 92’si kültürel alanlara ve yüzde 94,9’u canlı spor etkinliğine gitmedi.

Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üzeri fertlerin yüzde 69’unun hiç kitap okumadığı, yüzde 31’ininse en az bir kitap okuduğu görüldü.