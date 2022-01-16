TÜGVA'nın marşı Grup Yorum şarkısından çalıntı çıktı

TÜGVA tanıtım videosunda kullanılan “Tügvalıyız Biz” marşının Grup Yorum’a ait “Özgürlük Tutkusu” türküsünden çalındığı ortaya çıktı.
Dokuz8haber yazarı Nurullah Yıldız, TÜGVA'nın Grup Yorum türküsünden çalıntı marşının olduğu tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaştı
Flaş: TÜGVA tanıtım videosunda kullanılan “Tügvalıyız Biz” marşının Grup Yorum’a ait “Özgürlük Tutkusu” türküsünden alındığı anlaşıldı...@tugvaTR @TugvaSanliurfa @Grup_YORUM pic.twitter.com/gWVmVVKWEv— Nurullah YILDIZ (@nrlhyildiz) January 16, 2022