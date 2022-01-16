TÜGVA'nın marşı Grup Yorum şarkısından çalıntı çıktı

TÜGVA tanıtım videosunda kullanılan marşın Grup Yorum’a ait 'Özgürlük Tutkusu' türküsünden çalındığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi

TÜGVA tanıtım videosunda kullanılan “Tügvalıyız Biz” marşının Grup Yorum’a ait “Özgürlük Tutkusu” türküsünden çalındığı ortaya çıktı.

Dokuz8haber yazarı Nurullah Yıldız, TÜGVA'nın Grup Yorum türküsünden çalıntı marşının olduğu tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaştı

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