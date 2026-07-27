TÜGVA yaz okullarında ilkokul çocuklarına tuhaf kampanya: AKP il başkanı yorum yazarsa dondurma bedava

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yaz okulları bahanesiyle okullarda başlayan gerici faaliyetlerin sayısı da artış gösterdi. Diyanet ve tarikatların ardından bu faaliyetlere bir diğer örnek de TÜGVA'dan geldi.

TÜGVA'nın ülke genelinde faaliyet gösterdiği yaz okulu örneklerinde, çocukların okulların önünde poz verdirilerek videolarının çekildiği görüldü. Paylaşılan içeriklerde ilkokul yaşındaki küçük çocuklara, "Eğer il başkanı bu videonun altına yorum yaparsa ilçe başkanı bize dondurma ısmarlayacakmış" dedirtilerek, AKP'li il başkanlarından dondurma talep ediliyor.

Videolara yorum yapan AKP il başkanları adına ise ilçe başkanları tarafından çocuklara dondurma dağıtılıyor. İlkokul çocuklarının okul önlerinde kullanıldığı bu durum kısa sürede bir tür sosyal medya kampanyasına dönüştürüldü.

'Yapılanlar ideolojik bir müdahale'

Okul önlerinde yaşanan bu kampanya, Tüm Öğretmenler Birliği Sendikasının (TÖB-SEN) paylaşımı ile kamuoyunun gündemine geldi. Konuyu gündeme getiren TÖB-SEN Eğitim Sekreteri Serkan Bebek, yaşanan süreci ve çocukların dahil edildiği durumu eleştirdi.

İlkokul yaşlarındaki çocuklara AKP'nin doğrudan siyasi parti kimliği ile müdahale ettiğinin altını çizen Serkan Bebek, ilkokulların AKP'nin ideolojik olarak müdahale alanlarından biri olarak görüldüğünü ifade etti.

Çocukların dondurma bahanesi ile AKP il başkanlarına seslendiği videolar Türkiye'nin çeşitli illerinde farklı yerlerde kayda geçerken yüzlerce çocuk bu kampanyaya dahil edildi.

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