TÜGVA yarışmasına öğrenci göndermeyen okulda 6 öğretmene 15 farklı ceza

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) düzenlediği “Kitap Kurdu” adlı yarışmaya öğrencilerin katılım göstermesini reddeden öğretmenin bu nedenle ceza almasıyla gündeme gelen Tekirdağ’ın Kapaklı İlçesi Karaağaç Atatürk Ortaokulu’nda, okuldaki öğretmenler okul müdürünün usulsüz işlemleri hakkında şikâyetçi oldu.

BirGün'deki habere göre, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü okul müdürü hakkında herhangi bir işlem yapmazken, şikâyetçi olan öğretmenler arasında olan 6 kişi uyarı, kınama ve aylıktan kesme olmak üzere toplam 15 farklı ceza aldı. 4 öğretmen ise farklı ilçelere sürgün edildi.

Bir öğretmene öğretmenler kurulu toplantısı sırasında Destekleme ve Yetiştirme Kurs Programı’ndan mutlu olmadığını ve idarecilerin işini doğru yapmadığını dile getirdiği için maaştan kesinti ve kınama cezası verildi. Sürgün edilen öğretmenler arasında Eğitim-İş Tekirdağ Şubesi Örgütlenme Sekreteri Gürkan Polat da bulunuyor.

'Parmağı olan herkes hak ettiği cezayı almalı'

"Alınan cezaların ne kadar komik ve garip olduğunu konuşurken bir anda ceza alan 4 öğretmen farklı ilçelere sürgün edildi" diyen Gürkan Polat, şöyle konuştu:

"Bir öğretmen Çerkezköy’e, birisi Kızılpınar’a biri Saray’a ve ben de Velimeşe’ye sürüldüm. Bu sürgünlerin asıl kaynağı sendikamızın Tekirdağ içerisinde hızlı büyümesi ve yetkili sendika olmasıdır. Böylece diğer öğretmenlere gözdağı verilmeye çalışılarak aba altından sopa gösterilmiştir. İl milli eğitim müdürü ve vali yardımcısı ile geçen cuma günü görüştük. Bu cuma tekrar il milli eğitim müdürü ile görüşeceğiz. Herkes haklı olduğumuzun farkında ve biz bu cezaların hepsinin il disiplin kurulu veya mahkemede geri döneceğini biliyoruz. Asıl isteğimiz acilen eski okulumuza dönmek ve bu kararlarda parmağı olan herkesin bir an önce hak ettikleri cezaları almalarıdır. Ben sendikanın seçilmiş yöneticisiyim ve yönetim bölgemin dışını sürüldüğüm için bu görevimi yapmam da engelleniyor."

'Öğretmen arkadaşlarımıza uydurma gerekçelerle ceza verildi'

Eğitim İş Tekirdağ 1 No’lu Şube Başkanı Barış Özer de, “Üyelerimize yönelik mobbingten dolayı okul müdüründen şikâyetçi oldu. Kendisi de benzer şekilde bizim üyelerimizde şikâyetçi oldu. Şikâyetin ardından bu süreç yaklaşık 1,5 yıl kadar sürdü. Bizim şikâyetimizle ve süreçle ilgili bilgimiz yok ancak arkadaşlarımıza çeşitli cezalar verildi. Öğretmen arkadaşlarımıza uydurma gerekçelerle ceza verildi. Bir arkadaşımızın kitaplardaki dini ve siyasi içerikler sebebiyle TÜGVA yarışmasına öğrenci göndermemesi ceza sebebi sayıldı. Sendikamızın aldığı karar neticesinde öğretmen arkadaşlarımızın özel servis denetimi yapması reddetmesi de ceza gerekçesi olarak görüldü. Öte yandan bana da sosyal medya paylaşımımdan dolayı uyarı cezası verildi” diye konuştu.

'Hukuki yollara başvuracağız'

Bu cezaların tamamının hukuktan yoksun olduğunu belirten Özer, şunları söyledi: “Ceza alanların tamamı Eğitim-İş üyesi ve bu eylemlerden dolayı cezalar verildi. Sendikal örgütlenmeye yönelik bir sindirme politikası. Bu cezaların tamamının iptal edilmesini bekliyoruz. Tekirdağ İl Disiplin Kurulu cezaları iptal etmezse hukuki yollara başvurarak hakkımızı arayacağız. Ayrıca Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bu uydurma soruşturmayı yürüten kişileri görevden almasını bekliyoruz.”