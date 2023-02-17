'TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar Vakfı'nın 267 yurdu da depremzedelere açılmalı'

11 ili vuran depremler nedeniyle evsiz kalan yurttaşlar için bulunan çözüm, üniversiteleri uzaktan eğitime geçirerek Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurtlara depremzedeleri yerleştirmek oldu.

Öğrencilerin ve muhalefetin itirazlarına karşın bazı öğrencileri apar topar yurtlardan uzaklaştırmak pahasına karar uygulandı.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, depremzedeleri yerleştirmek üzere üniversiteliler KYK yurtlarından çıkarılırken TÜGVA, TÜRGEV, Ensar Vakfı gibi vakıflara dokunulmadığına dikkat çekti.

'287 yurda dokunulmadı'

Karabat, iktidara yakınlığıyla bilinen TÜGVA’nın 26, TÜRGEV’in 21, İlim Yayma Cemiyeti’nin 178 ve Ensar Vakfı’nın 62 yurdunun, depremzedeler için açılması gerektiğini söyledi.

Karabat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye önce kendi yurttaşının eğitimine ara veriyorsa, yabancı öğrencilerin eğitimini ve konaklamasını bence ikinci plana alabilir. Eğitimde yaşanan 6 aylık bir kayıp, deprem maliyetinin üstüne başka bir maliyet de koyar. Bu, Türkiye açısından bir kuşağın kaybolması anlamına gelir. Eğitim devam etmelidir."